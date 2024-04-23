中國近200家非銀行支付機構迎新規 細化支付業務分類

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 14:00

為保障《非銀行支付機構監督管理條例》（下稱「《條例》」）落地實施，中國人民銀行（央行）周一（22 日）發布《非銀行支付機構監督管理條例實施細則（徵求意見稿）》（下稱「《實施細則》」），並向社會公開徵求意見。

據《證券時報》報導，中國央行的數據顯示，截至 2023 年 9 月末，中國共有 185 家非銀行支付機構。《實施細則》將督促各支付機構依法合規展開業務，保護用戶合法權益。為適應行業發展變化，《條例》將支付業務重新劃分為儲值賬戶運營和支付交易處理兩類。《實施細則》進一步規定儲值賬戶運營、支付交易處理業務分別細分為 Ⅰ 類、Ⅱ 類，並明確新舊分類方式對應關係。

《實施細則》明確了分段階梯式設置支付機構淨資產與備付金日均餘額比率，明確了過渡期安排，推動非銀行支付市場平穩過渡。

2023 年 12 月，央行發布《非銀行支付機構監督管理條例》，作為支付機構監管的綱領性文件，對支付機構的准入、業務規則、監管職責等提出總體規定。《條例》將在 2024 年 5 月 1 日上路。

作為中央金融工作會議之後出爐的金融領域首部行政法規，《條例》施行前夕，央行研究起草《實施細則》，將保障《條例》有效實施。

同時，《條例》規定了支付機構設立、變更、終止等行政許可事項，有必要制定《實施細則》，明確支付機構行政許可事項的範圍、許可條件、審批流程等，推進行政許可工作公開透明、依據充分、流程規範。