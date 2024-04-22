中國宣布布林肯4/24訪華 環時：美方應當把姿態放低一點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-22 17:26

中國外交部發言人汪文斌周一（22 日）宣布，美國國務卿布林肯應外交部長王毅邀請，將於周三至周五訪問中國，對此中共鷹派黨媒《環球時報》表示，美方應當把姿態放低一點，拿出誠意。

據美媒《CNBC》報導，一名美國國務院高階官員透露，布林肯將向中方警告中國支持俄羅斯軍隊的問題。布林肯將拜會王毅等中國高層，目前並不清楚國家主席習近平是否會接見布林肯。

《環球時報》指出，西方國家不少輿論凸顯了布林肯訪華施壓的目的，包括警告中國不要幫俄羅斯、避免在台海問題上挑釁等，這些報導試圖給人傳遞一個總體印象，那就是布林肯是準備來中國訓話，而且中國如果不接受美方的警告，就是破壞穩定。

《環球時報》說，想提前給美方打一打「預防針」，那就是千萬不要抱著任何「壓服中國」的心理，這樣做只會對雙方的溝通起到負面效果。美方應當把姿態放低一點，充分尊重中國，拿出誠意。

《環球時報》強調，中方在與美方打交道的過程中，交往原則、底線紅線一直都相當清晰，都擺在檯面上，而且具有高度延續性和穩定性。中方樂於透過對話推動中美關係穩下來、好起來。