〈走進中國〉香港客來了！港人湧入深圳看病 近十倍價差
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-22 07:24
與「深圳速度」一樣，相較於免費但動輒輪候幾個月甚至幾年的香港公立醫院，深圳就醫的高效率，以及收費遠低於香港私立醫院，吸引越來越多香港人北上就醫。這也是兩地恢復通關後，港人北上「大軍」的熱門需求之一。
烏泱泱的人群裡，Coco 和先生走出連接香港與深圳的福田口岸，再一次來到深圳這個熟悉的城市。
這一次他們並不像大多數港人那樣前來消費，而是補上過去幾年沒做的全面體檢。
他們搭上深圳地鐵，直奔位於福田區的香港大學深圳醫院，不到 40 分鐘便到達醫院，當天就完成大部分體檢項目。
據《藍鯨新聞》報導，Coco 曾在深圳生活了二十幾年，先生是香港本地人。小倆口結婚後，她以配偶身份從大陸來到香港生活。
在大陸多年生活裡，她一直有定期體檢的習慣，來到香港後，她發現類似體檢費用翻了好幾倍。
「因為香港這邊價錢很貴，這幾年也是哪裡有事就醫哪裡，沒有做一次全面的身體檢查。」 Coco 說道。
兩地通關沒多久，她就為自己和家人預約了港大深圳醫院的體檢。這家醫院面向女性的基本體檢套餐價格落在人民幣 800～1,500 元。除了基本的血常規、肝功能等項目外，Coco 還根據自己的需要另外增加了乳腺鉬靶等婦科檢查，最終費用約 2,800 元。
在香港，由於公立醫院不提供全身體檢服務，有需求的民眾須轉向私營醫院或體檢中心，但相似價位的套餐項目大多有限。如果民眾想要更全面的體檢，價格最高可超過 15,000 港元（人民幣 13,864 元），與大陸醫院差上近十倍。
比起全身體檢，更大的價格差異是治療。
Coco 在這一次北上體檢查出體內的「炸彈」——醫生發現她的甲狀腺異常，最終確診為甲狀腺乳頭狀癌。
大陸醫院、香港私立醫院及香港公立醫院都向 Coco 提出了相同的手術方案——甲狀腺全切，但費用天差地別。
港大深圳醫院、香港私立醫院的手術費用分別是 3 萬元、12 萬至 15 萬港元。對月收入 2 萬多港幣的 Coco 來說，私立醫院的手術費用幾乎是她半年的收入。
「如果公立醫院沒有排到，比起在私立醫院花十幾萬，我可能會選擇在深圳做手術。」她說，「內地醫院與香港醫院最大的區別在於價格，香港就醫太貴了，私立醫院的花費對於普通香港家庭來說，是難以承受之痛，普通人真的病不起。」
曾陪家人前往羅湖區一家三甲醫院做腸胃鏡檢查的吳小姐，也提到了深港兩地醫療費用的差距。在那次檢查中，兩個項目的費用不到人民幣 2,000 元，同樣項目在香港私立醫院需要幾萬元港幣。
香港私立醫院的收費普遍高於大陸醫院，收費相對低的香港公立醫院，通常需要輪候就診。
中國企業資本聯盟副理事長柏文喜認為，香港人選擇到深圳就醫，可能反映了一種消費降級的趨勢，部分香港民眾為了節省開支而選擇跨境就醫，這不僅體現了個人消費模式調整，也可能反映民眾對醫療成本的敏感性提高。
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