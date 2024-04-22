〈走進中國〉香港客來了！港人湧入深圳看病 近十倍價差

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-22 07:24

與「深圳速度」一樣，相較於免費但動輒輪候幾個月甚至幾年的香港公立醫院，深圳就醫的高效率，以及收費遠低於香港私立醫院，吸引越來越多香港人北上就醫。這也是兩地恢復通關後，港人北上「大軍」的熱門需求之一。

烏泱泱的人群裡，Coco 和先生走出連接香港與深圳的福田口岸，再一次來到深圳這個熟悉的城市。

這一次他們並不像大多數港人那樣前來消費，而是補上過去幾年沒做的全面體檢。

他們搭上深圳地鐵，直奔位於福田區的香港大學深圳醫院，不到 40 分鐘便到達醫院，當天就完成大部分體檢項目。

據《藍鯨新聞》報導，Coco 曾在深圳生活了二十幾年，先生是香港本地人。小倆口結婚後，她以配偶身份從大陸來到香港生活。

在大陸多年生活裡，她一直有定期體檢的習慣，來到香港後，她發現類似體檢費用翻了好幾倍。

「因為香港這邊價錢很貴，這幾年也是哪裡有事就醫哪裡，沒有做一次全面的身體檢查。」 Coco 說道。

比起全身體檢，更大的價格差異是治療。

Coco 在這一次北上體檢查出體內的「炸彈」——醫生發現她的甲狀腺異常，最終確診為甲狀腺乳頭狀癌。

大陸醫院、香港私立醫院及香港公立醫院都向 Coco 提出了相同的手術方案——甲狀腺全切，但費用天差地別。

港大深圳醫院、香港私立醫院的手術費用分別是 3 萬元、12 萬至 15 萬港元。對月收入 2 萬多港幣的 Coco 來說，私立醫院的手術費用幾乎是她半年的收入。

「如果公立醫院沒有排到，比起在私立醫院花十幾萬，我可能會選擇在深圳做手術。」她說，「內地醫院與香港醫院最大的區別在於價格，香港就醫太貴了，私立醫院的花費對於普通香港家庭來說，是難以承受之痛，普通人真的病不起。」