〈貴金屬盤後〉恐中東衝突升級 避險需求支撐黃金連漲5周

鉅亨網編譯許家華 2024-04-20 07:05

黃金價格周五 (19 日) 上漲，且周線連續 5 周上升，係因市場擔心伊朗和以色列衝突升級，引發避險需求。

6 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.7% ，收每盎司 2413.8 美元。

現貨黃金上漲 0.7%，至每盎司 2395.15 美元，盤中高點達 2417.59 美元。本周價格上漲 2.2%。

周五稍早報導，伊朗一座城市上空發生爆炸，消息人士稱這是以色列的襲擊，但伊朗當局淡化該事件並表示沒有報復計畫。

High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示：「中東局勢的升級和降級已經控制了市場。 如果局勢確實緩和，那麼隨著避險買盤枯竭，金價將回調或盤整。」

「然而，從長遠來看，由於 Fed 可能不會像市場預期的那樣盡速降息，因此黃金走高的趨勢將持續下去。」Fed 官員一致認為，降息並不緊迫。目前市場預計 9 月降息的可能性約為 67%。

其他金屬交易

現貨白銀上漲 1.6%，至 28.66 美元。

現貨鉑金下跌 0.4%，至 931.22 美元。

現貨鈀金下跌 0.6%，至 1016.91 美元

鉑金和鈀金均周線下滑。