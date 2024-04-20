〈貴金屬盤後〉恐中東衝突升級 避險需求支撐黃金連漲5周
鉅亨網編譯許家華 2024-04-20 07:05
黃金價格周五 (19 日) 上漲，且周線連續 5 周上升，係因市場擔心伊朗和以色列衝突升級，引發避險需求。
周五稍早報導，伊朗一座城市上空發生爆炸，消息人士稱這是以色列的襲擊，但伊朗當局淡化該事件並表示沒有報復計畫。
High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示：「中東局勢的升級和降級已經控制了市場。 如果局勢確實緩和，那麼隨著避險買盤枯竭，金價將回調或盤整。」
「然而，從長遠來看，由於 Fed 可能不會像市場預期的那樣盡速降息，因此黃金走高的趨勢將持續下去。」Fed 官員一致認為，降息並不緊迫。目前市場預計 9 月降息的可能性約為 67%。
中國官方支持的研究機構安泰科表示，升息會降低不孳息的黃金之投資吸引力。黃金今年已大幅上漲，但由於中國強勁的需求前景和宏觀不確定性，黃金還會進一步上漲。
其他金屬交易
鉑金和鈀金均周線下滑。
匯豐銀行將鉑金 2024 年平均價格預測自每盎司 1105 美元下調至 1055 美元，將鈀金平均價格預測從每盎司 1138 美元下調至 1095 美元。
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