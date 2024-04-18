〈能源盤後〉美供應量連續第四周增加 原油跌至3周低點

鉅亨網編譯許家華 2024-04-18 06:20

國際油價周三 (17 日) 連續第三個交易日下跌，收在 3 周以來的最低點。

分析師將疲軟歸因於美國原油庫存連續第四周上升，以及近期經濟數據公佈後，中國能源需求前景令人擔憂。

據報導，由於美國及其盟國希望緩和中東的緊張局勢，針對以色列動向，該地區也在靜觀其變，因此價格也有所回落。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.67 美元或 3.1%，收每桶 82.69 美元，為 3 月 27 日以來近月 WTI 原油最低收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 2.73 美元或 3%，收每桶 87.29 美元，也觸及 3 周低點。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 3.3%，收每加侖 2.73 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.9%，收每加侖 2.57 美元，為 1 月以來的最低收盤價。

5 月交割的天然氣價格下降 1.2%，收每百萬 Btu 1.71 美元。

供應數據

能源情報局 (EIA) 周三公布，上周(4/12 止) 美國商業原油庫存增加 270 萬桶，為連續第四周增加。

根據標普全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights)的調查，分析師預測上周原油庫存增加 290 萬桶。此外，根據消息人士引述，美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存增加 410 萬桶。

EIA 報告也顯示，上周減少 120 萬桶，餾分油供應減少 280 萬桶。

根據標普全球商品洞察的調查，分析師預期汽油供應量下降 90 萬桶，以及餾分油供應量將減少 110 萬桶

EIA 表示，上周美國石油產量維持在 1310 萬桶 / 日不變，而紐約商業交易所交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存也維持在 3300 萬桶 / 日不變。

EIA 表示，截至 4 月 12 日的 4 周內，作為需求指標的車用汽油產品供應量平均每天 880 萬桶，比去年同期下降 1.9%。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 指出，EIA 對汽油需求的預測繼續令人失望，四周平均跌至 2022 年以來的最低水準。

市場推動力

繼伊朗對以色列發動歷史性攻擊後，投資者和石油交易商仍處於緊張狀態，等待以色列回擊伊朗的下一步。

「歸根究柢，除了胡塞武裝對紅海運輸的影響之外，伊朗和以色列之間的衝突並沒有擾亂石油供應。」Vincent 說。

他認為，若戰爭沒有蔓延到其他海灣國家，由於美國加強對伊朗石油出口制裁的執行力度，這場戰爭不太可能對石油供應產生重大影響。

與此同時，交易員已將部分注意力轉向中國的最新經濟數據。

Trade Nation 高級市場分析師 David Morrison 表示：「由於中國最近發布的幾項經濟數據疲軟，對全球需求前景的擔憂重新浮現。」

本周稍早公布的一系列官方數據顯示，第一季中國經濟成長 5.3%，而 3 月工業生產成長 4.5%，較預期疲弱。

美國國務院周三下午表示，已確定委內瑞拉領導人馬杜羅 (Nicolás Maduro) 和其代表未能履行臨時制裁豁免中的承諾。(該豁免允許委內瑞拉向美國出口石油)

該豁免將在周四到期，但美國將發布一項為期 45 日的「逐步結束許可證」，以實現有序過渡。