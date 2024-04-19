盤中速報 - 費城半導體大跌1.03%，報4445.63點
鉅亨網新聞中心 2024-04-19 22:30
截至台北時間19日10:15，費城半導體下跌46.08點（或1.03%），暫報4445.63點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.45%
- 近 1 月：-5.59%
- 近 3 月：+6.78%
- 近 6 月：+31.59%
- 今年以來：+7.57%
焦點個股
費城半導體成分股以台積電 ADR(TSM-US)領跌。台積電 ADR(TSM-US)下跌3.2%；輝達(NVDA-US)下跌2.33%；超微半導體(AMD-US)下跌2.04%；美光(MU-US)下跌1.84%；Coherent Corp(COHR-US)下跌1.51%。
部分成分股表現相對穩健，安可(AMKR-US)上漲1.86%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)上漲0.53%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.42%；GlobalFoundries Inc(GFS-US)上漲0.27%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲0.15%。
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