日股日經指數下跌逾1000點 跌點創3年多來最大

鉅亨網新聞中心 2024-04-19 15:27

在以色列對伊朗發動攻擊以及美國科技股下挫的背景下，日股日經 225 指數周五 (19 日) 大跌 2.66%，為 2022 年 9 月以來最大單日跌幅。

截至收盤，日經指數跌 2.66% 或 1011.35 點，收於 37068.35 點，以跌點計算，則是 2021 年 2 月以來最大。指數涵蓋的 225 檔股票中，有 206 檔下跌。

指數盤中一度跌至 36733.06 點，為 2 月 8 日以來的最低點。

大和證券 (Daiwa Securities) 資深策略師 Shuji Hosoi 表示，台積電公布財報後，晶片股大跌，也拖累日經指數走弱，並且隨著中東動盪 2 的消息而擴大跌幅。

晶片製造設備製造商 Tokyo Electron 下跌 8.74%，是日經指數的最大拖累。晶片測試設備製造商 Advantest 下跌 4.38%。

Shinkin Asset Management 高級基金經理 Naoki Fujiwara 表示，台積電的利潤超出了市場預期，但其行業前景不佳，衝擊股價。

東京證券交易所的行業分類指數除三個外均下跌。隨著油價上漲，能源勘探公司上漲 1.07%。航運股上漲 0.98%。