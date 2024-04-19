澳洲有望連兩年達財政盈餘 在IMF平衡預算排名大幅躍升至第2名

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-19 09:14

澳洲將在 5 月 14 日公布新年度財政預算案，繼上個財政年度盈餘 221 億澳元盈餘，澳洲有望連兩個財年出現盈餘，即使主要貿易夥伴中國的不利因素不斷加劇，加上地緣政治緊張局勢給澳洲經濟帶來壓力。澳洲在去年 6 月為止財年出現了 15 年來首個財政盈餘表現。

人在美國參加國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行會議的澳洲財長 Jim Chalmers 表示，第二次財政盈餘的困難程度有所增加，它當然是澳洲的目標，但還沒完全達成，澳洲經濟正在放緩，勞動市場正在走疲。

Chalmers 將在未來大約四周內公佈澳洲最新財年預算案，但跟往年一樣，預算案公布前將陸續公佈澳洲經濟政策和預測方面的重大聲明。

澳洲總理阿爾巴尼斯自前年 5 月上台以來實施緊縮的財政政策，試圖幫助澳洲央行 (RBA) 降低通膨，導致澳洲民眾生活成本飆升，目前則打算在 7 月開始的新財年祭出減稅措施，並採取可能的降息行動緩解澳洲民眾壓力，希望選民在明年舉行的大選中再次投票支持他領導的工黨政府。

Chalmers 表示，將盡可能幫所有澳洲民眾減稅，以減輕他們的生活成本壓力，但同時也會非常重視對未來的投資，但他也警告，從中期來看，預算壓力非但沒有減輕，稅收增加幅度將比預期還小。

Chalmers 周日 (14 日) 曾向澳洲廣播電視公司 (ABC) 表示，對預算的重大影響將是全球經濟的不確定性、生活成本壓力以及澳洲經濟一直在放緩的事實，且雖然預期通膨將放緩，但他仍警告通膨可能會曲折變化，因此預算案無法忽視國內和全球經濟的風險平衡正在發生變化，全球兩個重要地區都正在發生衝突。

當談到受房地產危機拖累的中國經濟時，Chalmers 認為中國成長仍略有放緩，仍低於許多人希望看到的程度，在即將到來的預算案中，澳洲政府預測中國成長將相對緩慢，即便周二 (16 日) 中國公布的成長數字比人們的預期要強一些。中國是澳洲最大的貿易夥伴，對鐵礦石和其他礦產的需求幫助支撐價格，並為澳洲政府帶來意外之財。

從好的方面來看，中國已取消了對澳洲出口產品的大部分限制措施，自 2022 年 5 月工黨政府上台以來，兩國關係穩健改善，不過由於現在中國在區域內採取更為自信的軍事立場，兩國關係不太可能回到以前的高點。

與此同時，澳洲工黨政府的預算平衡表現獲得 IMF 的大力讚揚，根據該組織最新發佈的《財政監測》(Fiscal Monitor))報告，在 20 國集團 (G20) 中，澳洲政府在平衡預算方面的排名從 2021 年的第 14 位，大幅躍升至第 2 位。