逾7萬人參加！中國粵港澳大灣區跨境理財通業務擴容 傳將納入券商

鉅亨網新聞中心 2024-04-19 13:21

中國粵港澳大灣區「跨境理財通」正擴大參加機構數量，據悉將把證券業者納入，目前多家券商均在積極申請業務資格，這項在 2021 年 9 月推出的業務目前只限銀行參與，市場此前有消息稱首批參與業務券商可能會有 6 到 7 家，但這一消息尚未被證實。

《券商中國》報導，目前各家券商申請試點進度不一，一些已遞交申請資料，部分則正穩步推進試點申請，還有些已將跨境理財通產品上限，有些中小型券商也參與其中，積極進行調研準備，至於該業務最終上線時間料將需要數月時間，因為準備工作相當繁雜。

今年 1 月，中國監管當局發佈《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則》（下稱《細則》），此次政策擴大試點機構範圍，新增證券公司參與試點。正在籌備申請試點資格的券商不有傳統的大型券商，更有中小型券商。

國信證券周二 (16 日) 在 2023 年度董事會工作報告中表示，跨境理財通業務試點申請證正穩步推進，廣發證券 3 月 28 日也在內控自我評估報告中表示，該公司去年已修訂《證券託管業務管理細則》《廣發通帳戶業務管理規定》《證券查詢業務操作指引》《不合格帳戶規範業務操作指引》等制度，積極探索並推動跨境理財通等創新業務。中信證券上月底也在年報中表示，境外資產管理規模穩步提升，成功發行兩隻公募基金，並上線跨境理財通產品。

主要券商紛紛佈局，中小券商也不甘落後，積極準備，中國華北一家中小型券商目前業在積極組織調查與研究來進行了解，據悉券商只要在大灣區有分行就能申請。

今年 3 月 20 日，廣州金控集團黨委委員、監事會主席張鐵強在一場跨境理財通 2.0 政策解讀活動上表示，跨境理財通 2.0 新增券商參與試點，廣州金控集團將積極把握政策機遇，加快在該領域進行業務佈局，進一步滿足內地投資者的跨境理財需求，該集團下屬有萬聯證券等。

此外，廣州近期還推出了「投顧十條」，鼓勵投顧業務與跨境理財通業務相互賦能，也就是探索將符合試點條件的商業銀行和券商納入投顧業務範圍，支援投顧機構向合格投資人提供跨境財富管理服務。

香港證券業協會主席高鵑上月初也透露，目前已有 10 家券商就跨境理財通 2.0 向香港證監會提出營運申請，其中可能以中資券商居多。

根據《細則》要求，券商想要參與跨境理財通的展業，需要滿足一定條件，首先要在粵港澳大灣區內地 9 市註冊法人金融機構或設立分支機構，其次則是要有完備的機制，像是已建立開展跨境理財通業務的內控制度、操作規程、帳戶管理和風險控制措施，確保具備從事跨境理財通業務及其風險管理需要的專業人員、業務處理系統、會計核算系統和管理資訊系統等，以及建立跨境理財通投資人權益保護及投訴糾紛解決相關機制。

另外在技術方面，金融機構還要具有資金跨境流動額度控制和確保資金閉環匯劃的技術條件，內地銷售機構還需具備確保資金封閉管理的技術條件，能確保所銷售北向通投資產品符合金管部門相關要求，最後則是 3 年內無嚴重違法違規行為等。