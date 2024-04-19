〈能源盤後〉市場聚焦需求、中東風險 原油漲跌互現 Brent連四跌

鉅亨網編譯許家華 2024-04-19 06:45

交易員消化了美國將恢復制裁委內瑞拉的消息，且持續關注伊朗襲擊以色列後的中東局勢，以評估全球石油供應面臨的風險。他們也將注意力轉向石油需求疲軟的跡象。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 4 美分或近 0.1%，收每桶 82.73 美元，此前連續 3 個交易日下跌，周三收在 3 月 27 日以來近月 WTI 原油最低收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 18 美分或 0.2%，收每桶 87.11 美元，收在 3 月 27 日以來最低點。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.71 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 2.53 美元。

5 月交割的天然氣價格上漲 2.6%，收每百萬 Btu 1.76 美元。

市場推動力

Sevens Report Research 的共同編輯 Tyler Richey 表示，目前基本面的影響是「相互衝突的」。

「長期較高的央行政策預期、走強的美元，以及隨後在高利率 / 強勢美元環境下對經濟成長可持續性的擔憂，這些正對全球油價構成阻力。但與此同時，以色列和伊朗之間不斷升溫的地緣政治局勢，又讓市場保持恐懼買盤。」

由於有跡象顯示，需求成長速度不如專家先前預期，原油價格可望連續第二周下跌。

Trade Nation 高級市場分析師 David Morrison 表示：「以色列和伊朗正面槓上的威脅加劇，但交易員對此不以為意，儘管此點應會持續提供價格支撐力。交易員反而轉向擔憂今年餘下時間的需求成長。」

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周石油供應增加 270 萬桶，為連續第四周增加。

摩根大通的高頻需求指標估計，4 月迄今全球石油消費量低於最初預期，平均每日 1.01 億桶，大致較其公布的預期低約 20 萬桶。

與去年同期相比，4 月需求成長預估為 146 萬桶 / 日，低於摩根大通預期的 170 萬桶 / 日。

儘管如此，Sevens Report 的 Richey 表示，除非以色列 - 伊朗衝突明顯緩和，否則本周油價將高於目前水準。「以色列可能在這周末對伊朗發動毀滅性襲擊，可能襲擊其石油基礎設施，此威脅甚鉅，因此周五無法留著空頭部位不平倉。」

Richey 預計「石油空頭本周將出現空頭回補的漲勢，以色列將保持克制，不會進行報復。」

交易員也關注美國國務院周三宣布的臨時制裁豁免的影響。允許委內瑞拉向美國出口石油的豁免權將在周四到期，但美國將發布一項為期 45 日的「逐步結束許可證」，以實現有序過渡。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，美國暫時解除制裁委內瑞拉，部分原因是為了讓委內瑞拉舉行自由選舉，但也因為擔心制裁導致俄羅斯石油流失。

Flynn 認為，讓豁免權到期之舉可能是美國戰略石油儲備 (SPR) 將釋出的「先兆」，利用衝突作為釋放石油的潛在原因，以便在汽油價格開始回落時，為美國「打掩護」。

同時，天然氣期貨價格收高，收復了周三跌幅還再多一些。