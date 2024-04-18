鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過32.43億美元，Ontology Gas(ONG)24小時漲幅達21.5%

鉅亨網新聞中心 2024-04-18 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達32.43億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達15.77億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達12.89億美元。

24小時漲幅：Ontology Gas(ONG)24小時漲幅21.5%；Saga(SAGA)24小時漲幅15%；TRU(TRU)24小時漲幅13.6%。

24小時跌幅：Omni Network(OMNI)24小時跌幅2337%；Bluzelle(BLZ)24小時跌幅21.5%；BinaryX(BNX)24小時跌幅7.61%。

近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅47.1%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅45.3%；Flamingo(FLM)近一週漲幅41.4%。