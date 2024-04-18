鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過31.33億美元，Ontology Gas(ONG)24小時漲幅達15.6%

鉅亨網新聞中心 2024-04-18 10:15

24小時漲幅：Ontology Gas(ONG)24小時漲幅15.6%；Saga(SAGA)24小時漲幅13.9%；Celestia(TIA)24小時漲幅11.1%。

24小時跌幅：Omni Network(OMNI)24小時跌幅2532%；Bluzelle(BLZ)24小時跌幅20.1%；BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅9.37%。

近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅47.1%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅45.3%；Flamingo(FLM)近一週漲幅41.4%。