盤後速報 - 華建(2530)下週(4月25日)除息0.54元，預估參考價53.46元
鉅亨網新聞中心 2024-04-18 17:05
華建(2530-TW)下週(4月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.54元。
以今日(4月18日)收盤價54.00元計算，預估參考價為53.46元，息值合計為0.54元，股息殖利率1.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
華建(2530-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務。委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務。房屋租售之介紹業務。近5日股價上漲1.93%，集中市場加權指數下跌2.65%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/25
|54.00
|0.54
|1.0%
|0.0
|2023/03/30
|18.35
|0.41076
|2.24%
|0.0
|2020/07/31
|16.2
|0.1
|0.62%
|0.0
|2019/08/28
|16.2
|0.3
|1.85%
|0.0
|2017/08/25
|14.3
|0.8
|5.59%
|0.0
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