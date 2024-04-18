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鉅亨速報

盤後速報 - 華建(2530)下週(4月25日)除息0.54元，預估參考價53.46元

鉅亨網新聞中心 2024-04-18 17:05

華建(2530-TW)下週(4月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.54元。

以今日(4月18日)收盤價54.00元計算，預估參考價為53.46元，息值合計為0.54元，股息殖利率1.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

華建(2530-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務。委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務。房屋租售之介紹業務。近5日股價上漲1.93%，集中市場加權指數下跌2.65%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/25 54.00 0.54 1.0% 0.0
2023/03/30 18.35 0.41076 2.24% 0.0
2020/07/31 16.2 0.1 0.62% 0.0
2019/08/28 16.2 0.3 1.85% 0.0
2017/08/25 14.3 0.8 5.59% 0.0

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