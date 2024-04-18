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鉅亨速報

盤後速報 - 時碩工業(4566)下週(4月25日)除息1.43元，預估參考價50.47元

鉅亨網新聞中心 2024-04-18 17:05

時碩工業(4566-TW)下週(4月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.43元。

以今日(4月18日)收盤價51.90元計算，預估參考價為50.47元，息值合計為1.43元，股息殖利率2.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

時碩工業(4566-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為工業產品精密金屬零件製造販售。汽車產品精密金屬零件製造販售。航太產品精密金屬零件製造販售。近5日股價下跌2.49%，集中市場加權指數下跌2.65%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/25 51.90 1.43471 2.76% 0.0
2023/04/27 64.2 2.09962 3.27% 0.0
2022/07/28 49.25 1.1848 2.41% 0.0
2021/07/29 48.1 1.1875 2.47% 0.0
2020/07/30 38.05 1.6442 4.32% 0.0





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