盤後速報 - 時碩工業(4566)下週(4月25日)除息1.43元，預估參考價50.47元
鉅亨網新聞中心 2024-04-18 17:05
時碩工業(4566-TW)下週(4月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.43元。
以今日(4月18日)收盤價51.90元計算，預估參考價為50.47元，息值合計為1.43元，股息殖利率2.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
時碩工業(4566-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為工業產品精密金屬零件製造販售。汽車產品精密金屬零件製造販售。航太產品精密金屬零件製造販售。近5日股價下跌2.49%，集中市場加權指數下跌2.65%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/25
|51.90
|1.43471
|2.76%
|0.0
|2023/04/27
|64.2
|2.09962
|3.27%
|0.0
|2022/07/28
|49.25
|1.1848
|2.41%
|0.0
|2021/07/29
|48.1
|1.1875
|2.47%
|0.0
|2020/07/30
|38.05
|1.6442
|4.32%
|0.0
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