尼得科、奇鋐、晟銘電同步大漲，水冷飆股還有「這兩檔」

鉅亨網新聞中心 2024-04-18 19:00

週二台北股市小漲 87 點收 20301，美四大指數同步收黑，但亞股展現先反彈的整齊氣勢，讓市場燃起反攻的希望。而美、日、韓股全破季線，只有韓股因三星拿到美國補助的激勵之下，今日漲回季線之上，台股最強離季線 19070 相當遙遠，周二才大跌 547 點破月線，這兩天就站回月線之上，這次台股是全球 AI 領頭羊，加上本土游資非常多，ETF 每每新募集就爆量，資金動能充沛，AI 利多又都發生在台灣，黃仁勳 GPU 靠台積電，伺服器靠台廠，散熱、機殼也都靠台灣，最新的 AI 機器人也是找台灣，台積電今日法說，預估 2Q 成長 8%，明日的台積電、AI 股以及相關設備廠，又會是多頭的焦點。

同時間 8054-TW) 安國自 181.5 一度殺到 147，短短三天最高又漲到 183，沒破季線的強勢股，反彈起來非常快，市場傳言將會有私募的好消息，公司 3/11 董事會確實決議要辦理新的私募案，鄭瑞宗的判斷是會引進日本方面的資金，加速跟隨台積電一同進軍日本市場的決心，與神盾買下日本 IP 股方向一樣，只是一個是買，一個是被買，但方向是一致的，跟著台積電就會發大財，神盾集團布局日本市場動作頻頻，安國會是這波神盾集團的領漲股。

而鄭瑞宗仍續看好兩個族群，會是 2Q 台股最燙最夯的族群，分別是黃仁勳提到的水冷散熱與 AI 機器人。黃仁勳日前表示下半年搭配 GB200 的伺服器全採用水冷散熱，這宣告了散熱元件全面大升級的時刻來臨，並且訂單開始從一線廠外溢到二線、三線廠，不只是 (3324-TW) 雙鴻先衝到 873 新高，這周換 (3017-TW) 奇鋐飆上 692 新高，(6230-TW)尼得科超眾更演出連飆三根漲停的大驚奇，一口氣突破 3 月份的高點達 226，(8996-TW)高力、(6933-TW)AMAX-KY 檔檔大漲，族群氣勢熱度不退，確實就是最強主流。

鄭瑞宗指出，尼得科超眾之所以這麼飆，是因為日本母公司尼得科公告拿下美超微水冷訂單，並將把泰國廠擴產 10 倍，市場聯想尼得科超眾也受惠，所以股價 90 度往上噴，但實際上受惠多少仍未知，市場則是先買再說。另外有一檔「尼得科第 2」，則是自己拿下美超微水冷訂單，2Q 出貨季增 100%，3Q 估再增 200%，4Q 再增 200%，是貨真價實的美超微概念飆股。

而水冷散熱要搭配機殼重新設計，(3013-TW) 晟銘電這塊與廣達合作開發，2Q 就開始拉貨，終端客戶其實以是美超微，3 月營收大增 95% 勇冠機殼廠，4 月起月月向上，3Q 放量明年大好，今年估賺 5 元，明年要看 8 元，法人研究報告現在都以 2025 年 EPSX20~25 倍計算目標價，晟銘電未來有翻倍的空間。而也因為 AI 伺服器從 3 月才開始放量，未來一年出貨估計要成長 100%，對於眾多零組件的需求很大，單一廠商產能都吃不下，故訂單開始外溢到二、三線廠，晟銘電就算其一，去年是營邦、勤誠大漲好幾倍，今年換晟銘電表現。

除晟銘電之外，還有「晟銘電第 2」，原本為機殼設備廠，其設備可沖壓出超薄的超強度機殼，品質極佳受到客戶肯定，故也將直接下 AI 機殼代工訂單，多了超夯的新業績，並且六月要股東會，這次要董監改選將引進新團隊，傳聞有引進美系 AI 伺服器大廠進入董事會，若成真，又會是一檔翻倍大黑馬。

鄭瑞宗強調，AI 機器人則是黃仁勳點名看好的最新應用，合作廠商除了所羅門，還有其他幾家台灣機器人、自動化設備的廠商，而我首推的仍是 (5371-TW) 中光電，AI 機器人之所以可稱為 AI，就不會是只在固定位置做固定動作機器人，而是要聽指令跟你互動，就必須要裝上眼睛，並且可以在不同環境中執行指令，這需要強大的演算法，就是 AI 視覺解決方案，而中光電這塊超強，是全球領先，極有機會拿下 NV 訂單，成為輝達核心合作夥伴，一起開發 AI 機器人這塊大餅，若 NV 訂單拿的下，也將有機會再翻一倍。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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賀安國漲停帶動神盾大漲，晟銘電第 2，尼得科第 2 準備發車

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