盤中速報 - 費城半導體大跌1.34%，報4657.16點
鉅亨網新聞中心 2024-04-17 22:30
截至台北時間17日10:15，費城半導體下跌63.37點（或1.34%），暫報4657.16點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.09%
- 近 1 月：-0.78%
- 近 3 月：+14.97%
- 近 6 月：+34.78%
- 今年以來：+13.05%
焦點個股
費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領跌。艾司摩爾(ASML-US)下跌6.69%；應用材料(AMAT-US)下跌3.64%；科磊(KLAC-US)下跌3.41%；科林研發(LRCX-US)下跌3.03%；安可(AMKR-US)下跌2.24%。
部分成分股表現相對穩健，Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)上漲1.54%；Wolfspeed Inc(WOLF-US)上漲0.65%；Coherent Corp(COHR-US)上漲0.45%；GlobalFoundries Inc(GFS-US)上漲0.19%；微芯科技(MCHP-US)上漲0.16%。
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