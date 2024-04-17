〈能源盤後〉中東局勢呈「暴風雨前的寧靜」油價連日走跌

鉅亨網編譯許家華 2024-04-17 06:20

國際油價周二 (16 日) 下跌，為連續第二日收低，市場等待以色列對伊朗周末襲擊做出回應，市場陷入「不安的平靜」。

消息人士稱，一些交易員押注白宮反對以色列回擊伊朗，這將有助於緩和令全球市場不安的僵局。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 5 美分或近 0.1%，收每桶 85.36 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 8 美分或 0.1%，收每桶 90.02 美元。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 1.4%，收每加侖 2.82 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.1%，收每加侖 2.65 美元。

5 月交割的天然氣價格上漲 2.4%，收每百萬 Btu 1.73 美元。

市場推動力

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，由於空頭越來越不敢押注價格下跌，石油交易商正在觀望。但同時，多頭也收斂了些，他們想先弄清楚以色列可能會怎樣回應。

WTI 原油期貨價格一直在每桶 85 美元左右盤整，扭轉本月初大部分漲幅，因為交易員似乎已擺脫以色列和伊朗之間緊張局勢進一步升級的風險。

Flynn 表示，石油交易商正在觀望「透過外交手段促使以色列克制一些」是否會有成效。

《美聯社》報導，以色列軍事首長周一表示，以色列將對伊朗周末的襲擊做出回應，但沒有詳細說明何時或如何回應，美國總統拜登上周末敦促緩和緊張局勢，美方外交官力勸以色列不要再報復回去。

Flynn 指出，石油市場對於「下波頭條大事會讓油價飆漲還是暴跌」處於暴風雨前的寧靜狀態。

儘管局勢緊張，道瓊斯旗下公司 OPIS 全球能源分析主管 Tom Kloza 認為，油價的下一個重大走勢 (可能是每桶 10 美元的波動) 應該是下跌而非上漲。他認為，油價重點就在 OPEC+、新興經濟體和美國，而中東的緊張局勢不過是餘興節目。

Kloza 表示，幾乎所有知名投行周一都發布了「溫和分析」，並暗示市場已經承受了每桶 4 至 6 美元的地緣政治溢價。「隨著時間的推移，對於投機者、基金經理和大宗商品基金來說，做多更危險，而配方汽油價格向來在每年 4 月或 5 月初達到頂峰，這是非常強烈的傳統。」

Kloza 稱，展望未來或許他是錯的，但他預計很快會出現間歇期和正常的回落，幅度大概 15%，也就是讓每桶原油自當前價格下跌 10 美元，每加侖汽油價格下跌 30 美分至 50 美分。

另一方面，石油交易商似乎也忽略了來自中國的一批好壞參半的經濟數據，其中包括強勁的 GDP 報告，即中國第一季經濟成長 5.3%，但這點部分被較預期疲弱的工業生產所抵銷。(中國 3 月工業生產增長 4.5%)

美國能源資訊局 (EIA) 周三將公布上周石油供應數據，可能會刺激油價大幅波動。