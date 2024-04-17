〈陸港盤後〉中國證監會澄清下市新規未針對「小型股」 A股三大指數大漲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-17 16:30

中國 A 股市場三大指數周三（17 日）收盤同步大漲，滬指寫下兩個多月以來最大漲幅，中國證監會周二表示，下市指標調整旨在加大出清「僵屍空殼」、「害群之馬」的力道，並非針對「小型股」，減緩了投資人的疑慮。

滬指周三收盤勁漲 2.14% 報 3,071.38 點，深成指驟漲 2.48% 報 9,381.77 點，創業板指大漲 2.11% 報 1,797.31 點。兩市成交額合計人民幣 9,185 億元，「北向資金」淨賣出 2.32 億元。

環保、機械、汽車、半導體等類股走高，媒體、房地產、醫藥、金融、釀酒等族群上揚。

香港恒生指數周三收盤漲 0.02%，報 16,251.84 點，恒生科技指數漲 0.07%，報 3,340.22 點。

中國證監會上周五的發布的《關於嚴格執行下市制度的意見》惹議，市場認為不利於小型股。

證監會上市公司監管司司長郭瑞明周二對此表示，下市指標調整目的為清理「僵屍空殼」、「害群之馬」，並非針對「小型股」。在標準設定、過渡期等面向做了穩健安排，短期不會有所衝擊。

郭瑞明說，有人認為「本次下市規則修改主要針對小盤股」，純屬誤讀。

郭瑞明進一步指出，ST 不是下市風險警告，只是提醒投資人留心。公司只要日後達標，就可以申請撤銷 ST，不會因此被強制下市。