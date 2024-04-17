中美經濟工作組舉行第四次會議 中國關切對華經貿限制措施

鉅亨網新聞中心 2024-04-17 15:00

中國財政部宣布，財政部副部長廖岷周二（16 日）在美國華府出席世界銀行 / 國際貨幣基金（IMF）春季會議期間，與美國財政部副部長 Jay Shambaugh 共同主持中美經濟工作組第四次會議。

中國財政部說，雙方聚焦於落實牽頭人重要共識，就全球及中美宏觀經濟形勢和平衡增長、下步溝通安排等議題進行深入、務實、建設性的溝通。中方關切美國對華經貿限制措施，並進一步回應產能問題。

雙方同意繼續保持溝通。美國財政部部長葉倫在會後會見中方代表團。

另中國人民銀行（央行）宣布，中美金融工作組周二在華府舉行第四次會議。會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理財長 Brent Neiman 共同主持。國家金融監督管理總局、中國證監會，以及美國聯準會（Fed）、美國證券交易委員會、美國商品期貨交易委員會、聯邦存款保險公司等部門參會。