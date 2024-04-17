中美經濟工作組舉行第四次會議 中國關切對華經貿限制措施
鉅亨網新聞中心 2024-04-17 15:00
中國財政部宣布，財政部副部長廖岷周二（16 日）在美國華府出席世界銀行 / 國際貨幣基金（IMF）春季會議期間，與美國財政部副部長 Jay Shambaugh 共同主持中美經濟工作組第四次會議。
中國財政部說，雙方聚焦於落實牽頭人重要共識，就全球及中美宏觀經濟形勢和平衡增長、下步溝通安排等議題進行深入、務實、建設性的溝通。中方關切美國對華經貿限制措施，並進一步回應產能問題。
雙方同意繼續保持溝通。美國財政部部長葉倫在會後會見中方代表團。
另中國人民銀行（央行）宣布，中美金融工作組周二在華府舉行第四次會議。會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理財長 Brent Neiman 共同主持。國家金融監督管理總局、中國證監會，以及美國聯準會（Fed）、美國證券交易委員會、美國商品期貨交易委員會、聯邦存款保險公司等部門參會。
雙方就兩國貨幣政策與金融穩定、金融監管合作、金融市場制度性安排、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、金融基礎設施等問題，進行了專業、務實、坦誠、建設性的溝通。會議還聽取了雙方技術專家組關於兩國金融監管框架的匯報。雙方同意繼續保持溝通。
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