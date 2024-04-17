盤中速報 - 費城半導體大漲1.08%，報4729.68點
鉅亨網新聞中心 2024-04-17 01:30
截至台北時間17日01:15，費城半導體上漲50.58點（或1.08%），暫報4729.68點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.03%
- 近 1 月：-1.65%
- 近 3 月：+15.46%
- 近 6 月：+35.51%
- 今年以來：+12.06%
焦點個股
費城半導體成分股以Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)領漲。Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)上漲3.08%；艾司摩爾(ASML-US)上漲2.29%；GlobalFoundries Inc(GFS-US)上漲2.16%；科磊(KLAC-US)上漲2.12%；超微半導體(AMD-US)上漲2.06%。
部分成分股表現相對疲軟，Wolfspeed Inc(WOLF-US)下跌1.12%；ON Semiconductor Corp.(ON-US)下跌0.88%；高通(QCOM-US)下跌0.79%；藍博士半導體(RMBS-US)下跌0.41%；思佳訊通訊技術(SWKS-US)下跌0.23%。
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