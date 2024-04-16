台股重挫失守兩萬點，「這族群」卻展現反攻的態勢!

鉅亨網新聞中心 2024-04-16 19:00

週二台北股市重挫 547 點收 19901，一舉失守月線與 2 萬點大關，原因來自於以色列、伊朗的緊張局勢，導致 VIX 指數大漲，原物料價格走升，將更推遲 FED 降息的時間，所有貨幣對美元都貶值，台幣貶至 32.56 新低，外資持續提款匯出，加權指數則是自 1/19 本波起漲以來，首度跌破月線。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，這波加權自 1/17 的 17161 漲到 4/10 的 20833 最高點，共計大漲 3722 點，同時間台積電自 581 漲到 826 元，共計大漲 245 元，貢獻指數約 2082 點，佔同期大盤漲點 56%，若從 3/1 計算，指數 18935~20883 共計 + 1898 點，台積電則 689 漲到 826+137 元，貢獻漲點 1165 點，佔大盤漲點 61%，若再加計鴻海、廣達等大型股表現，比重恐怕超過 80%，台積電的權重太高，讓最後行情漲這近 1900 點，大家都沒有感覺， 每天看指數創新高，股票都下跌套牢，是大部分人的心聲，甚至 00940、00939 一掛牌就破發，今日全部重挫創新低，全市場九成的人都住進套房。

世芯 3 月營收創歷史新高，法說也澄清並未掉亞馬遜的單，據我了解 2Q 仍維持成長，微軟、谷哥、亞馬遜、META 等自研 AI 晶片已成趨勢，世芯市場越來越大，我認為股價已被嚴重錯殺，跌破季線者先朝季線反彈。

M31 盤中一度亮燈漲停，這波也是超跌股，市場過度反應 3 月營收衰退的利空，2Q 不會太差，並且簽下 3 奈米新案子的重大利多，這貢獻會遠高於舊製程的產品，下半年將展現營運爆發力，也不難漲回季線之上。

安國盤中漲 9%，這波拉回是未破季線強勢股，點到季線就反彈大漲，上檔套牢並不嚴重，上個月新簽下三星、SONY 新案子的利多，加上台積電也把某家 IP 公司的單子轉到安國，下半年有 5~6 個案子要設計定案，基本面利多不斷，今年估計要賺 > 7 元，ASIC 公司之前 PE 都超過 40 倍，目前 156.5 元空間仍很大。

神盾盤中則大漲 7%，這次回檔也是快點到季線就反彈，技術面都很強勢，上個月併購日本 IP 廠，以影像感測 IP 為主，最先進節點為 6 奈米，最大客戶為 SONY，本來三星就是大客戶，所以三星、SONY 訂單都到手，至此高速傳輸 IP、影像感測 IP 都有了，都是 AI、AI 機器人最需要的 IP，神盾今年持續進軍 IP 產業企圖心不斷展現，EPS 估計上看 15 倍，純 IP 股力旺、M31 的 PE 一度都超過 100 倍，神盾慢慢轉型不可能一下子 100 倍，但先調整至 30~40 倍很合理。

鄭瑞宗指出，金麗科則是 IP 股中這波跌最少的第一強勢股，今日雖沒跟著反彈，但上檔套牢籌碼最少，未來有機會最快過高，四月可望有新 NRE 入帳營收會更好。64 位元 CPU 進入最後 OS 測試，只要完成會有更多大陸客戶搶進，要搶攻中國行政電腦換機市場。PCIE 的部分，之前公司評估 2Q 會有兩個客戶完成簽約，目前有更多新客戶參與討論，這塊將是未來兩年爆發力最大的一塊。

國際股市因這次以色列、伊朗緊張的局勢，走一波回檔修正，剛好收斂一下台股過高的乖離，卻也讓先跌的股票，出現反彈的契機，而 IP 股常常是中小型股的領頭羊，只要 IP 股漲勢延續，就會陸續帶動 IC 設計、AI 股的表現，水冷散熱、水冷機殼、AI 機器人、CCL、連接器、CPO 等都陸續進入修正中，要不了多久就會重啟一波新漲勢。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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指數補跌不是壞事！安國、M31、世芯跌深先反攻！

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