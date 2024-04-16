台股快速拉回，該如何調整持股？風雨中更能看清「這族群」就是下一波主流
鉅亨網新聞中心 2024-04-16 18:00
中東戰爭尚未平息，美國零售銷售數據高於市場預期，聯準會降息機率降低，美債殖利率上升，美股嚇趴回測，盤勢偏弱先觀察止跌訊號；台股跟著美股回測，今天加權指數直接灌破月線，先觀察不破前天低點或長下影線的初步止跌訊號，下面支撐 15932~19682 點。
大華國際投顧蘇建豐表示，今天台股下跌家數達到 1600 家，高達 9 成的股票都下跌，代表出現恐慌性殺盤，這種盤勢通常會伴隨快速彈升，投資朋友要冷靜思考，操作不要亂了手腳；漲多的電子股跌幅較重，例如台燿 (6274-TW)，聯茂(6213-TW)，佳必琪(6197-TW)，所羅門(2359-TW)，迎廣(6117-TW) 等等，不過股價位階並不相同，這時候觀察股價如果還能守穩月線，相對於台股就是較強勢，這種股票就可以續抱，甚至可以趁機佈局或加碼，盤勢止穩就能快速彈升，但是股價這兩天下跌，跌破季線，就是相對弱勢，該出場就要先出場，控制風險。
重電和電線電纜還是強勢，整個族群一起攻擊，均線乖離率大，本益比到 4X~50 倍以上偏高，不建議再追價，例如，華城 (1519-TW)，士電(1503-TW)，大亞(1609-TW)，亞力(1514-TW) 等等，應該要把目光轉到低檔轉強的好股票，更有上漲空間。
例如，風電訂單滿，上緯投控 (3708-TW)，今年預估獲利 13 元左右，本益比相對偏低，有機會成為下一波主流。
蘇建豐指出，AI 浪潮之下，AI 晶片要算力要提升晶片效能，就要 CoWoS 先進封裝以及水冷液冷散熱，甚至矽智財修正本益比之後，出現投資價值，今天沒跟著台股回測，有機會成為下一波主流。
世芯 - KY(3661-TW)，這一波股價從 4565 元跌到 2695 元，大跌 40%，但是今年預估獲利 80~90 元，本益比修正後，浮現投資價值，大多數矽智財個股這一波跌幅 30~50%，可以好好關注，例如，智原 (3035-TW)，愛普 (6531-TW)，創意 (3443-TW)，神盾 (6462-TW)，安國 (8054-TW)，不過每一檔操作方式不同，跟著蘇建豐掌握操作節奏，獲利更輕鬆。
健策第二 - 一詮 (2486-TW)，打入 CoWoS 供應鏈，高階均熱片下半年開始出貨，今年預估獲利 3~5 元，第一波操作 51~76.6 元，大賺 + 50%；股價回測還站穩月線，又有操作的機會，跟著大華蘇建豐佈局，簡單獲利。
CoWoS 飆股 - 迅得 (6438-TW)，CoWoS 預計下半年通過台積電認證出貨，營收會大幅度跳升，今年預估獲利 10 元，目前本益比 13 倍，股價 128 元，同樣獲利 10 元的辛耘，股價 34X 元，這就會有比價空間，潛在上漲空間 50% 以上。
蘇建豐認為，AI 題材燒不完，矽統 (2363-TW) 切入矽智財，股價大漲 + 40%；佳能 (2374-TW) 切入 AI 應用平台，股價大漲 + 54%；所羅門 (2359-TW) 切入輝達機器人，大漲 1.83 倍，這都說明資金對於 AI 較有共識，獲利就在裡面。
「隱藏機器人 3XXX」，市場上沒人知道，公司深耕智慧型機器人，視覺解決方案，快速切入 AI 領域，第一季營收年增 80% 以上，今年預計營收和獲利都會倍增，股價 3X 元嚴重低估，要比價百元所羅門，所羅門第二不要錯過，震盪就是佈局機會。
「天眼商機 XXX1」，股價 2X 元低檔轉強，小資族都可以操作，今天股價還創下近期高，AI 新商機營收大爆發，3 月營收年增翻倍，股價會繼續攻擊，潛在上漲空間高達 + 50% 以上，現在就是起漲點。
採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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