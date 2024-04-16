鉅亨網新聞中心 2024-04-16 18:00

蘇建豐指出，AI 浪潮之下，AI 晶片要算力要提升晶片效能，就要 CoWoS 先進封裝以及水冷液冷散熱，甚至矽智財修正本益比之後，出現投資價值，今天沒跟著台股回測，有機會成為下一波主流。

健策第二 - 一詮 (2486-TW)，打入 CoWoS 供應鏈，高階均熱片下半年開始出貨，今年預估獲利 3~5 元，第一波操作 51~76.6 元，大賺 + 50%；股價回測還站穩月線，又有操作的機會，跟著大華蘇建豐佈局，簡單獲利。

CoWoS 飆股 - 迅得 (6438-TW)，CoWoS 預計下半年通過台積電認證出貨，營收會大幅度跳升，今年預估獲利 10 元，目前本益比 13 倍，股價 128 元，同樣獲利 10 元的辛耘，股價 34X 元，這就會有比價空間，潛在上漲空間 50% 以上。

「隱藏機器人 3XXX」，市場上沒人知道，公司深耕智慧型機器人，視覺解決方案，快速切入 AI 領域，第一季營收年增 80% 以上，今年預計營收和獲利都會倍增，股價 3X 元嚴重低估，要比價百元所羅門，所羅門第二不要錯過，震盪就是佈局機會。

「天眼商機 XXX1」，股價 2X 元低檔轉強，小資族都可以操作，今天股價還創下近期高，AI 新商機營收大爆發，3 月營收年增翻倍，股價會繼續攻擊，潛在上漲空間高達 + 50% 以上，現在就是起漲點。

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

股市高檔震盪，操作難度加大，現在不用求大波段獲利，一檔 + 20%，五檔就 + 100%，一樣翻倍賺。

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台股快速拉回，該如何調整持股？風雨中更能看清「這族群」就是下一波主流

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