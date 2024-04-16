韓元周二貶破1400關卡 寫17個月低點

鉅亨網新聞中心 2024-04-16 14:40

由於中東地緣政治緊張局勢不斷升級，亞市周二 (16 日) 盤中韓元貶值至 17 個月低點，兌美元匯率觸及 1400 韓元大關。

據首爾貨幣經紀服務公司稱，截至周二上午 11:30，當地貨幣兌美元匯率為 1400 韓元，比前一天收盤價上漲 16 韓元。這是自 2022 年 11 月以來的最低點，當時韓元兌美元匯率在盤中達到 1413.5。

迄今為止，韓元兌美元匯率只有在 1997 年、2008 年和 2022 年這 3 次重大金融危機期間才突破 1400 韓元大關。

南韓銀行貨幣政策委員會委員 Cho Yoon-Je 周二就韓元匯率表示，匯率波動的最大原因應該來自於美元的走強，中東局勢的不穩定產生了影響，使韓元走弱，但不值得憂心。

他表示，南韓的經常項目順差正在逐步改善，外匯儲備和經濟總體基本面都還不錯，因此不需要擔心。