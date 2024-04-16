中國Q1經濟成長5.3% 國統局用四個關鍵詞評經濟

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-16 11:40

最新數據顯示，中國第 1 季國內生產毛額（GDP）成長 5.3%，優於預期，但工業生產與零售銷售的表現不如預期，經濟學家認為，政府可能需要提出更多支持措施，以維持經濟成長動能。

中國國家統計局周二（16 日）公布的數據顯示，第 1 季 GDP 較去年同期增長 5.3%，優於經濟學家原估的 4.8%。

國家統計局周二公布的數據還包括以下幾項：

第 1 季全國固定資產投資成長 4.5%。

第 1 季全國房地產開發投資年降 9.5%。

3 月工業生產年增 4.5%，不如經濟學家預估的 6%。

3 月零售銷售年增 3.1%，不如經濟預期預期的 4.8%。

3 月城鎮調查失業率為 5.2%，年降 0.1 個百分點。

國家統計局副局長盛來運表示：「從恢復的程度來看，我們發現消費的恢復不如生產，而且中小微企業的恢復不如大企業，所以經濟恢復存在一個明顯的不平衡性，大家對這個數據（指 GDP 成長率）的感受，可能就有一定的不同認識。」

盛來運並用四個關鍵詞評論上季經濟運行情況：持續回升、起步平穩、穩中有進、開局良好。

盛來運並說，在現有存量房中，90 平方公尺以下房子佔大多數，隨著人們生活水準提高和城鎮化推進，改善型和剛性需求依然較大，中國仍有支撐房地產健康發展的條件。

華僑銀行（OCBC）亞洲宏觀研究部門主管 Tommy Xie 表示，中國國內需求回升還需要一段時間，房地產還沒看到曙光，關鍵問題是：中國是否能在不過度依賴房地產的情況下實現全年經濟成長目標？目前第 1 季數據提供的一個參考，跡象顯示中國政府有可能做到。

新加坡 Saxo Markets 外匯策略部門主管 Charu Chanana 則認為，中國數據似乎很強勁，但細節卻很薄弱，這代表經濟需要更多支持，市場繼續針對人民幣疲弱的問題做好準備。

《彭博》指出，自中國政府解除疫情封控措施以來，經濟復甦就不均衡。海外需求強勁以及中國政府重視發展國內先進技術，帶動製造業成長，但房地產景氣長期低迷打擊信心，且生產者物價指數（PPI）一年多來一直處於通貨緊縮狀態，顯示國內需求疲軟，且部分產業產能過剩。

今年中國政府提出的經濟成長目標是 5% 左右，許多經濟學家認為，政府需要採取更多行動來穩定房地產市場，並鼓勵消費者花錢，這樣才能實現這項目標。