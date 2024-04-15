「未降息」！ 中國央行平價續作人民幣1,000億元MLF

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-15 11:00

中國人民銀行（央行）周一（15 日）進行人民幣 1,000 億元中期借貸便利（MLF）操作，並把中標利率維持在 2.50% 的水準，周三有 1,700 億元 MLF 到期。

據《華爾街見聞》報導，中國央行周一展開 1,000 億元 MLF 操作，中標利率為 2.50%，周三有 1,700 億元 MLF 到期。央行進行 20 億元 7 天期逆回購操作，中標利率 1.8%，利率持平，周一有 40 億元逆回購到期。

貸款市場報價利率（LPR）一般由 MLF 利率與銀行加點形成，由於本月央行並未調整 MLF 利率，本月預料也不會調整 LPR。去年央行分別在 6 月和 8 月將 MLF 利率下調了 10 個基點和 15 個基點，其餘月份按兵不動。

本月 MLF 利率維持不變，中國央行連續兩個月 MLF 操作為淨回籠，符合經濟學家預期。

民生證券固定收益首席分析師譚逸鳴表示，儘管央行 OMO（公開市場操作）淨回籠，MLF 平價縮量操作，但政府債供給壓力不大，財政支出對流動性亦形成補充，大行資金融出整體充裕。