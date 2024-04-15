持續半年！陸股走疲中國再派國家隊救市 增持四大國有銀行股份

鉅亨網新聞中心 2024-04-15 08:55

中國股市近期表現疲弱，政府持續派出國家隊馳援股票市場，根據中國四大國有銀行工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行上周五 (12 日) 集體發佈的公告，中央匯金投資有限責任公司（下稱匯金公司）繼續實施增持國有銀行股份計畫。

公告顯示，截至上周三（10 日），匯金公司透過上海證券交易所交易系統累計增持工行約 2.87 億股，約占該銀行總股本的 0.08%，匯金公司共持有工行 A 股股份 124,004,660,940 股，約佔工行總股本的 34.79%。

其他三家國銀也在公告中表示，截至上周三，匯金累計增持農行 A 股股份 4.01 億股，約佔農行總股本的 0.11%，匯金共持有農行 A 股股份 140,488,809,651 股，約佔本行總股本的 40.14%，中國銀行亦稱匯金累計增持 3.3 億股，約佔中銀總股本的 0.11%，匯金共持有中銀 A 股股份 188,791,906,533 股，約佔本行總股本的 64.13%，建設銀行也公告稱匯金公司累計增持 7,145 萬股，約佔建行總股本的 0.03%，匯金共持有建行股份 142,857,887,595 股（其中 A 股 267,392,944 股，H 股 142,590,494,651 股），約佔建行總股本的 57.14%。

自本次增持日起算，匯金公司打算在未來 6 個月內以自身名義繼續在二級市場增持四大行股份。匯金公司去年 10 月啟動本輪增持股份行動，當時中國四大國銀便曾集體發佈公告稱接獲控股股東匯金公司的通知，匯金公司於 10 月 11 日透過上海證券交易所交易系統增持其 A 股股份。

匯金公司是由中國政府出資設立的國有獨資公司，依據國務院授權，對國營重點金融企業進行股權投資，以出資額為限代表國家依法對國有重點金融企業行使出資人權利及履行出資人義務，實現國有金融資產保值增值。

一直以來，匯金公司增持銀行股被認為是穩定市場的重要訊號，近半年，匯金公司對四家國營銀行 A 股合計增持超過 10 億股。

與此同時，為了繼續支撐中國股市，中國國務院上周五也發布《關於加強監管防範風險推動資本市場高品質發展的若干意見》（下稱《意見》）要求嚴格審查發行上市並敦促企業改善公司治理，全文共 9 個方面，被稱為「國九條，繼 2004 年、2014 年兩個「國九條」之後，中國國務院睽違 10 年再次提出的資本市場指導性文件。

《意見》指出，必須牢牢把握高品質發展的主題，更有力服務國民經濟重點領域及現代化產業體系建設，嚴厲打擊各類違規減持，強化上市公司現金分紅監管，推動上市公司提升投資價值。《意見》還指出，要大力推動中長期資金入市，大力發展權益類公募基金。

儘管在國家隊資金買進和對量化基金設限等一系列政策措施的幫助下，中國股市自 2 月跌至低點以來有所反彈，但因企業獲利和經濟復甦的不確定性，市場近期失去動力，滬深 300 指數上周五連 7 日走跌。