鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過41.67億美元，Bella Protocol(BEL)24小時漲幅達28%
鉅亨網新聞中心 2024-04-13 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,148美元，24小時漲跌幅-5.08%；以太幣(ETH)現報價格3,253.58美元，24小時漲跌幅-7.71%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達41.67億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達27.1億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達21.03億美元。
24小時漲幅：Bella Protocol(BEL)24小時漲幅28%；Flamingo(FLM)24小時漲幅27.6%；LINA(LINA)24小時漲幅26%。
24小時跌幅：Pax Dollar(USDP)24小時跌幅0.46%；First Digital USD(FDUSD)24小時跌幅0.03%；USDC(USDC)24小時跌幅0.02%。
近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅45.5%；Wormhole(W)近一週漲幅43.2%；AEVO(AEVO)近一週漲幅34.9%。
近一週跌幅：MANTRA(OM)近一週跌幅34.4%；小蟻幣(NEO)近一週跌幅30%；Ontology Gas(ONG)近一週跌幅29.4%。
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