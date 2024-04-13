鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過41.67億美元，Bella Protocol(BEL)24小時漲幅達28%

鉅亨網新聞中心 2024-04-13 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達41.67億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達27.1億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達21.03億美元。

24小時漲幅：Bella Protocol(BEL)24小時漲幅28%；Flamingo(FLM)24小時漲幅27.6%；LINA(LINA)24小時漲幅26%。

24小時跌幅：Pax Dollar(USDP)24小時跌幅0.46%；First Digital USD(FDUSD)24小時跌幅0.03%；USDC(USDC)24小時跌幅0.02%。

近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅45.5%；Wormhole(W)近一週漲幅43.2%；AEVO(AEVO)近一週漲幅34.9%。