鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過40.82億美元，桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅達30.1%

鉅亨網新聞中心 2024-04-13 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達40.82億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達27.3億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達25.12億美元。

24小時漲幅：桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅30.1%；Flamingo(FLM)24小時漲幅30.8%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅29.1%。

24小時跌幅：Pax Dollar(USDP)24小時跌幅1.27%；First Digital USD(FDUSD)24小時跌幅0.14%；USDC(USDC)24小時跌幅0.02%。

近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅45.5%；Wormhole(W)近一週漲幅43.2%；AEVO(AEVO)近一週漲幅34.9%。