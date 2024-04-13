鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過40.82億美元，桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅達30.1%
鉅亨網新聞中心 2024-04-13 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,400.16美元，24小時漲跌幅-5.86%；以太幣(ETH)現報價格3,185.07美元，24小時漲跌幅-9.56%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達40.82億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達27.3億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達25.12億美元。
24小時漲幅：桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅30.1%；Flamingo(FLM)24小時漲幅30.8%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅29.1%。
24小時跌幅：Pax Dollar(USDP)24小時跌幅1.27%；First Digital USD(FDUSD)24小時跌幅0.14%；USDC(USDC)24小時跌幅0.02%。
近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅45.5%；Wormhole(W)近一週漲幅43.2%；AEVO(AEVO)近一週漲幅34.9%。
近一週跌幅：MANTRA(OM)近一週跌幅34.4%；小蟻幣(NEO)近一週跌幅30%；Ontology Gas(ONG)近一週跌幅29.4%。
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