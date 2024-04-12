鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.49億美元，Saga(SAGA)24小時漲幅達16.8%

鉅亨網新聞中心 2024-04-12 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.49億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達14.12億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.05億美元。

24小時漲幅：Saga(SAGA)24小時漲幅16.8%；Bella Protocol(BEL)24小時漲幅16.2%；Pixels(PIXEL)24小時漲幅11.1%。

24小時跌幅：Ontology Gas(ONG)24小時跌幅29.2%；MANTRA(OM)24小時跌幅15.2%；Flamingo(FLM)24小時跌幅7.09%。

近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅20.2%；UNI(UNI)近一週漲幅16.8%；Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅15.2%。