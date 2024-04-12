鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.82億美元，Bella Protocol(BEL)24小時漲幅達25.8%
鉅亨網新聞中心 2024-04-12 10:17
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格70,488.59美元，24小時漲跌幅-0.54%；以太幣(ETH)現報價格3,517.8美元，24小時漲跌幅-0.90%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.82億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.05億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.64億美元。
24小時漲幅：Bella Protocol(BEL)24小時漲幅25.8%；Saga(SAGA)24小時漲幅8.59%；AAVE(AAVE)24小時漲幅8.75%。
24小時跌幅：Ontology Gas(ONG)24小時跌幅29.2%；ATA(ATA)24小時跌幅24.2%；MANTRA(OM)24小時跌幅12.8%。
近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅20.2%；UNI(UNI)近一週漲幅16.8%；Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅15.2%。
近一週跌幅：CKB(CKB)近一週跌幅49.6%；Ontology Gas(ONG)近一週跌幅48.3%；小蟻幣(NEO)近一週跌幅46.4%。
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