鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.82億美元，Bella Protocol(BEL)24小時漲幅達25.8%

鉅亨網新聞中心 2024-04-12 10:17

24小時漲幅：Bella Protocol(BEL)24小時漲幅25.8%；Saga(SAGA)24小時漲幅8.59%；AAVE(AAVE)24小時漲幅8.75%。

24小時跌幅：Ontology Gas(ONG)24小時跌幅29.2%；ATA(ATA)24小時跌幅24.2%；MANTRA(OM)24小時跌幅12.8%。

近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅20.2%；UNI(UNI)近一週漲幅16.8%；Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅15.2%。