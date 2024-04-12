盤後速報 - 江興鍛(4528)下週(4月19日)除息0.6元，預估參考價29.5元
鉅亨網新聞中心 2024-04-12 17:05
江興鍛(4528-TW)下週(4月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(4月12日)收盤價30.10元計算，預估參考價為29.5元，息值合計為0.6元，股息殖利率1.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
江興鍛(4528-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為汽車零件鍛壓製造加工。機車、自行車零件鍛壓製造加工。機械、五金及3C電子零件鍛壓製造加工。近5日股價下跌1.95%，櫃買市場加權指數下跌0.1%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/19
|30.10
|0.6
|1.99%
|0.0
|2023/04/14
|34.4
|1.3
|3.78%
|0.0
|2022/08/11
|35.4
|0.0
|0.0%
|1.0
|2022/04/15
|40.05
|0.5
|1.25%
|0.0
|2021/07/20
|47.45
|1.8
|3.79%
|0.0
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