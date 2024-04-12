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鉅亨速報

盤後速報 - 江興鍛(4528)下週(4月19日)除息0.6元，預估參考價29.5元

鉅亨網新聞中心 2024-04-12 17:05

江興鍛(4528-TW)下週(4月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(4月12日)收盤價30.10元計算，預估參考價為29.5元，息值合計為0.6元，股息殖利率1.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

江興鍛(4528-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為汽車零件鍛壓製造加工。機車、自行車零件鍛壓製造加工。機械、五金及3C電子零件鍛壓製造加工。近5日股價下跌1.95%，櫃買市場加權指數下跌0.1%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/19 30.10 0.6 1.99% 0.0
2023/04/14 34.4 1.3 3.78% 0.0
2022/08/11 35.4 0.0 0.0% 1.0
2022/04/15 40.05 0.5 1.25% 0.0
2021/07/20 47.45 1.8 3.79% 0.0

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