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鉅亨速報

盤後速報 - 佳醫(4104)下週(4月19日)除息3.8元，預估參考價92.5元

鉅亨網新聞中心 2024-04-12 17:05

佳醫(4104-TW)下週(4月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.8元。

以今日(4月12日)收盤價96.30元計算，預估參考價為92.5元，息值合計為3.8元，股息殖利率3.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

佳醫(4104-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為血液透析相關醫療耗材。外科設備及耗材, 血袋, 造口。健康家電及保養品系列產品。近5日股價下跌2.06%，集中市場加權指數上漲2.04%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/19 96.30 3.8 3.95% 0.0
2023/08/28 0.0 0.0 0.0% 0.5
2023/07/11 102.0 3.65 3.58% 0.0
2022/08/30 68.5 0.0 0.0% 0.5
2022/07/13 65.7 3.5 5.33% 0.0

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