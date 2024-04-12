盤後速報 - 佳醫(4104)下週(4月19日)除息3.8元，預估參考價92.5元
鉅亨網新聞中心 2024-04-12 17:05
佳醫(4104-TW)下週(4月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.8元。
以今日(4月12日)收盤價96.30元計算，預估參考價為92.5元，息值合計為3.8元，股息殖利率3.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
佳醫(4104-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為血液透析相關醫療耗材。外科設備及耗材, 血袋, 造口。健康家電及保養品系列產品。近5日股價下跌2.06%，集中市場加權指數上漲2.04%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/19
|96.30
|3.8
|3.95%
|0.0
|2023/08/28
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2023/07/11
|102.0
|3.65
|3.58%
|0.0
|2022/08/30
|68.5
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/07/13
|65.7
|3.5
|5.33%
|0.0
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