晟銘電50元飆上80元，下一檔機殼飆股看這邊

鉅亨網新聞中心 2024-04-12 18:30

週四台北股市終場下跌 16 點，2330-TW)台積電盤中一度創 826 新高，尾盤翻黑小跌 2 元，是加權指數從漲 71 點最後翻黑的主因，成交量 4784E 創近八日最大量，但離過熱量 6000~7000E 仍有段距離，指數沿 5MA 逐步墊高的走勢不變，不過也因美三月 CPI 年增率 3.5% 高於市場預期，將推遲 FED 六月的降息，最早第三季才會降，美元因此續強，台幣自 12 月底的 30.64 一路貶到 32.29，這也讓外資自 3/15 以來賣超了 1039E，在 FED 降息之前，外資恐怕還會持續匯出，除非台積電夠強，否則台股 2 萬 1 這邊不易大漲，操作以個股為主。而黃仁勳第一季報了兩種明牌，一是水冷，二是 AI 機器人，帶動了 (3324-TW) 雙鴻、(3017-TW)奇鋐、(2359-TW)所羅門以及 (3013-TW) 晟銘電的飆漲，因為這都是新趨勢新應用，相關股 2Q 仍將持續熱鬧演出。

鄭瑞宗指出，機殼的部分三月營收最強的分別是 (3013-TW) 晟銘電月增 95%、(8210-TW)勤誠月增 78%，晟銘電 3 月下旬鄭瑞宗在文章推薦給大家時，股價才 50 幾元，這波最高漲到 80.1 元，確實是機殼最強飆股，水冷機殼預計 2Q 就出貨廣達，3Q 放量，將帶動今年 EPS 上看 5 元，對比勤誠 PE 最高 > 30 倍，雙鴻、奇鋐超過 40 倍，晟銘電確實有飆漲的條件。

AI 機器人第一飆股仍是 (2359-TW) 所羅門，週五盤中一度亮燈創 116 新天價，雖然尾盤翻黑收 103.5，但畢竟創高才拉回，趨勢仍是超強，這次自 40 元一路飆上 116 大漲 190%，PE 從 13 倍一口氣調整到 37 倍，AI 機器人概念股的比價行情才剛開始。

所羅門的優勢在於整合 3D 影像處理的技術到機器人手臂之上，採用的是 (3059-TW) 華晶科的解決方案，而 3D 視覺解決方案更強的是大家之前都忽略的 (5371-TW) 中光電，中光電本就是投影機大廠，全息影像處理技術、3D 視覺解決方案技術都非常厲害，據鄭瑞宗瞭解這塊輝達都非常肯定，極有機會拿下 NV 訂單，因中光電提供的是解決方案，未來相關 AI 機器人業者都可能用其與 NV 合作推出的產品，或將成為最強機器人概念股，週四股價創 104.5 波段新高，上檔已無壓力，去年 EPS3.56 元高於所羅門 3.11 元，鄭瑞宗認為提供解決方案的中光電，未來產品市場拓展性更高於機器人手臂的所羅門，PE 上看 30~40 倍，今年 EPS 有機會 > 5 元，股價仍有可為。

鄭瑞宗提到，晟銘電之後，還有一檔很棒的黑馬股晟銘電第 2，這家公司本是機殼設備供應商，因應客戶需求，將跨入 AI 機殼代工生產，帶來全新營運動能，6 月還有董監改選的題材，將是 4 月下旬的 AI 新飆股，想了解更多相關資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

所羅門、中光電、晟銘電股價漲不停！

LINE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx

ID:@stockmaster

YT 頻道 www.youtube.com/@stockmaster168