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鉅亨速報

盤後速報 - 櫻花(9911)下週(4月18日)除息3.88元，預估參考價85.22元

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05

櫻花(9911-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.88元。

以今日(4月11日)收盤價89.10元計算，預估參考價為85.22元，息值合計為3.88元，股息殖利率4.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

櫻花(9911-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為除油煙機.瓦斯爐.熱水器.系統廚具。近5日股價上漲0.7%，集中市場加權指數上漲2.09%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/18 89.10 3.88 4.35% 0.0
2023/06/21 67.0 3.7 5.52% 0.0
2022/06/17 65.4 3.6 5.5% 0.0
2021/06/17 72.5 3.2 4.41% 0.0
2020/06/23 49.35 2.65 5.37% 0.0

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