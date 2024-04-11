盤後速報 - 櫻花(9911)下週(4月18日)除息3.88元，預估參考價85.22元
鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05
櫻花(9911-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.88元。
以今日(4月11日)收盤價89.10元計算，預估參考價為85.22元，息值合計為3.88元，股息殖利率4.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
櫻花(9911-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為除油煙機.瓦斯爐.熱水器.系統廚具。近5日股價上漲0.7%，集中市場加權指數上漲2.09%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/18
|89.10
|3.88
|4.35%
|0.0
|2023/06/21
|67.0
|3.7
|5.52%
|0.0
|2022/06/17
|65.4
|3.6
|5.5%
|0.0
|2021/06/17
|72.5
|3.2
|4.41%
|0.0
|2020/06/23
|49.35
|2.65
|5.37%
|0.0
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