盤後速報 - 有益(9962)下週(4月18日)除息1.1元，預估參考價17.4元
鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05
有益(9962-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。
以今日(4月11日)收盤價18.50元計算，預估參考價為17.4元，息值合計為1.1元，股息殖利率5.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
有益(9962-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不銹鋼製品熱處理,整平,裁剪,酸洗加工。各類鋼品之加工買賣業務。機械,五金買賣業務。近5日股價上漲2.48%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/18
|18.50
|1.1
|5.95%
|0.0
|2023/04/13
|23.0
|1.8
|7.83%
|0.0
|2022/06/24
|14.05
|1.1
|7.83%
|0.0
|2020/07/06
|9.14
|0.2
|2.19%
|0.0
|2019/07/01
|11.85
|0.9
|7.59%
|0.0
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