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鉅亨速報

盤後速報 - 有益(9962)下週(4月18日)除息1.1元，預估參考價17.4元

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05

有益(9962-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

以今日(4月11日)收盤價18.50元計算，預估參考價為17.4元，息值合計為1.1元，股息殖利率5.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

有益(9962-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不銹鋼製品熱處理,整平,裁剪,酸洗加工。各類鋼品之加工買賣業務。機械,五金買賣業務。近5日股價上漲2.48%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/18 18.50 1.1 5.95% 0.0
2023/04/13 23.0 1.8 7.83% 0.0
2022/06/24 14.05 1.1 7.83% 0.0
2020/07/06 9.14 0.2 2.19% 0.0
2019/07/01 11.85 0.9 7.59% 0.0

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