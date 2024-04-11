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鉅亨速報

盤後速報 - 科際精密(4568)下週(4月18日)除息2.5元，預估參考價53.8元

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05

科際精密(4568-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(4月11日)收盤價56.30元計算，預估參考價為53.8元，息值合計為2.5元，股息殖利率4.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

科際精密(4568-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氣泵、電磁閥、精密儀器及醫療器材等生產及銷售。近5日股價下跌0.18%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/18 56.30 2.5 4.44% 0.0
2023/04/20 65.5 3.8 5.8% 0.0
2022/08/22 68.9 0.0 0.0% 0.5026
2022/04/11 73.5 4.0008 5.44% 0.0
2021/08/24 68.5 4.0008 5.84% 0.0





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