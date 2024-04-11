盤後速報 - 科際精密(4568)下週(4月18日)除息2.5元，預估參考價53.8元
鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05
科際精密(4568-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(4月11日)收盤價56.30元計算，預估參考價為53.8元，息值合計為2.5元，股息殖利率4.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
科際精密(4568-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氣泵、電磁閥、精密儀器及醫療器材等生產及銷售。近5日股價下跌0.18%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/18
|56.30
|2.5
|4.44%
|0.0
|2023/04/20
|65.5
|3.8
|5.8%
|0.0
|2022/08/22
|68.9
|0.0
|0.0%
|0.5026
|2022/04/11
|73.5
|4.0008
|5.44%
|0.0
|2021/08/24
|68.5
|4.0008
|5.84%
|0.0
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