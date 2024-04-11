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鉅亨速報

盤後速報 - 曜亞(4138)下週(4月18日)除息6.75元，預估參考價125.75元

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05

曜亞(4138-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.75元。

以今日(4月11日)收盤價132.50元計算，預估參考價為125.75元，息值合計為6.75元，股息殖利率5.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

曜亞(4138-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫學美容之雷射儀器銷售。醫學美容之耗材、保養品銷售。醫學美容之儀器維護。近5日股價下跌3.6%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/18 132.50 6.75 5.09% 0.0
2023/08/28 113.5 0.0 0.0% 1.0
2023/07/11 127.0 3.15 2.48% 0.0
2022/07/13 56.8 3.7 6.51% 0.0
2021/08/02 54.1 3.5 6.47% 0.0

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