盤中速報 - S&P 500大跌1.22%，報5146.1點
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 22:00
截至台北時間10日09:50，S&P 500下跌63.81點（或1.22%），暫報5146.10點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.08%
- 近 1 月：+1.68%
- 近 3 月：+9.53%
- 近 6 月：+20.16%
- 今年以來：+9.23%
焦點個股
S&P 500成分股以Enphase Energy Inc(ENPH-US)領跌。Enphase Energy Inc(ENPH-US)下跌6.41%；Deckers Outdoor Corp.(DECK-US)下跌6.26%；SBA通信(SBAC-US)下跌5.08%；亞歷山大不動產股份公司(ARE-US)下跌4.54%；Costar Group, Inc.(CSGP-US)下跌4.47%。
部分成分股表現相對穩健，達美航空(DAL-US)上漲2.16%；麥卡遜(MCK-US)上漲1.65%；Everest Group Ltd(EG-US)上漲1.23%；艾奇資本集團(ACGL-US)上漲1.14%；聯合大陸控股(UAL-US)上漲0.94%。
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