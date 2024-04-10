〈貴金屬盤後〉買盤動力、地緣政治風險 推升黃金再創歷史新高
鉅亨網編譯許家華 2024-04-10 07:01
在買盤動力和地緣政治風險的推動下，黃金價格周二 (9 日)延續了創紀錄的漲勢，同時市場焦點轉向美國聯準會 (Fed) 政策會議紀錄和美國通膨數據，以了解美國降息時間表。
芝加哥 Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示：「除非 CPI 數據遠較預期火熱，否則黃金市場的技術性買盤動能將持續。若通膨降溫，可望將金價推升至 2400 美元。」
Fed 政策會議記錄和美國消費者物價指數 (CPI) 預計周三公布。
黃金被認為是對沖通膨和地緣政治不確定性的工具，但若升息通常會削減這類不孳息的資產之吸引力。
世界黃金協會報告指出，支撐當前漲勢的基本面包括：不斷增長的地緣政治風險、央行穩定的購買以及對珠寶、金條和金幣的強勁需求。「鑑於未來利率下降的前景，這表明黃金 ETF 已經錯過了反彈，目前配置不足。」
芝加哥商品交易所 (CME) 的聯準會觀察工具 (Fed watch Tool) 顯示，目前交易員認為 6 月降息 25 個基點的可能性為 53%。
City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，儘管黃金長期看漲，但考慮到目前的情況，黃金預計出現看跌逆轉，或可能是小幅逆轉。
其他金屬交易
美銀分析師報告寫到：「由於缺乏生產紀律，我們特別擔心鈀金，其表現可能會繼續落後於鉑金，其需求較不受到汽車行業的影響。」
- 美國企業扮全球創新推手 美股依然獨占鰲頭
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇