全球獨角獸榜出爐！TikTik母公司字節跳動連三年稱霸 OpenAI暴衝拿第三

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 09:13

中國大陸胡潤研究院周二 (9 日) 發布的《2024 全球獨角獸榜》，TikTok 母公司字節跳動以人民幣 1.56 兆元（約合新台幣 4.43 兆元）的價值，蟬聯全球價值最高的獨角獸，連三年霸佔榜首位置，中國則有 4 家新創公司躋身前十名位置。該機構自 2017 年以來追蹤 2000 年後成立，價值達 10 億美元以上的非上市公司，此次為第六度發布全球排名榜。

根據最新榜單，字節跳動、SpaceX 和 OpenAI 躋身 2024 年全球獨角獸前三名，其中 OpenAI 是過去一年全球表現最好、成長最快的獨角獸，價值成長近 5700 億元，估值達到 7,100 億元，主要受惠於生成式 AI 的爆發，排名急升 14 位成為全球第三。

2024 年榜單前十名占全球獨角獸整體市值的 18%，躋身前十的企業市值要達到至少 2350 億元人民幣，比去年提高 500 億元，全球過去一年共有 171 家新獨角獸，以美國和中國最多，分別有 70 家和 56 家。

中國和美國各有 4 家獨角獸進入榜單前十，澳洲和馬爾他各有 1 家，前十排名有升有降，也有持平表現的如字節跳動和 SpaceX 以及 AI 數據服務公司 Databricks 排名第七，新進者則有三家，分別是 OpenAI、來自澳洲的線上設計平台公司 Canva 和區塊鏈新創公司幣安。

胡潤百富董事長兼研究胡潤長在發布榜單時指出，過去一年全球每兩天就有一家新獨角獸誕生，使全球已知獨角獸總數達到近 1500 家的新紀錄，且即便中國經濟成長面臨壓力，但過去一年每周仍有一家以上新獨角獸誕生。

胡潤還說，雖然過去一年中國股市表現不佳，但在獨角獸上市方面，中國表現仍領先全球，過去一年上市的全球 29 家獨角獸公司中，中國有 18 家，遠遠領先美國的 5 家和世界其他地區的 6 家，而導致獨角獸愈來愈多的其中一個原因是上市很難。

至於哪些行業更容易出獨角獸，胡潤表示，金融科技、軟體服務和 AI 是獨角獸的三大主要領域，值得注意的是 AI 今年取代了電子商務，躋身前三名，胡潤也特別指出，今年是 AI 之年，除了領漲的 OpenAI 以外，在中國成立一年的月之暗面和成立兩年多的名之夢在類似 ChatGPT 的產品方面處於領先地位，中國在 AI 領域發展迅速，在全球 AI 獨角獸企業中占比達 40%。

全球獨角獸公司的總價值目前達到近 5 兆美元，相當於日本 GDP，投資人相信這些獨角獸公司在未來 10 年左右的時間裡將創造近 5 兆美元的利潤。

此外，胡潤研究院也同時發布了《2024 全球獨角獸投資機構百強》，根據機構投資的本次榜單上的獨角獸數量，列出了全球最成功的獨角獸投資 機構。 根據榜單，全球最成功的「獨角獸捕手」前三名依序為老虎環球基金、軟銀和紅杉中國。