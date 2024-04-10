鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至9.5元，預估目標價為122.5元
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 08:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.58元下修至9.5元，其中最高估值12.5元，最低估值7.17元，預估目標價為122.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|12.5(12.5)
|15.41
|14.81
|最低值
|7.17(7.17)
|8.6
|9.72
|平均值
|9.49(9.54)
|11.48
|12.27
|中位數
|9.5(9.58)
|11.38
|12.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|171,759,000
|192,127,000
|193,943,150
|最低值
|158,160,000
|167,127,450
|171,550,830
|平均值
|165,460,890
|179,423,920
|182,746,990
|中位數
|164,500,400
|179,174,490
|182,746,990
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.55
|15.02
|10.21
|8.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|151,398,038
|171,356,495
|155,022,197
|131,278,537
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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