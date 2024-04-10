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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估下修至0.8元，預估目標價為32.5元

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 08:11

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對華邦電(2344-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.94元下修至0.8元，其中最高估值1.98元，最低估值0.42元，預估目標價為32.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 1.98(1.98) 3.11
最低值 0.42(0.42) 0.77
平均值 0.96(1) 2.1
中位數 0.8(0.94) 2.19

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 111,821,650 129,651,590
最低值 83,129,000 84,048,000
平均值 90,784,050 106,913,120
中位數 87,766,000 102,633,000

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS -0.29 3.25 3.42 0.33
營業收入
(單位：新台幣千元)		 75,006,078 94,529,790 99,569,924 60,683,171

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2344/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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