鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞泥(1102-TW)EPS預估上修至3.08元，預估目標價為43元
鉅亨網新聞中心 2024-04-09 22:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對亞泥(1102-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.05元上修至3.08元，其中最高估值3.42元，最低估值2.92元，預估目標價為43元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.42(3.42)
|3.3
|3.35
|最低值
|2.92(2.92)
|3.06
|3.35
|平均值
|3.12(3.1)
|3.16
|3.35
|中位數
|3.08(3.05)
|3.15
|3.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|84,091,990
|83,757,680
|76,771,730
|最低值
|70,270,000
|76,301,000
|76,771,730
|平均值
|78,577,000
|79,473,280
|76,771,730
|中位數
|78,395,000
|78,595,500
|76,771,730
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.28
|3.63
|4.7
|4.7
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|80,182,799
|90,340,503
|89,654,713
|78,240,880
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1102/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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