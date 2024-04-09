募款大戰！川普佛州募款吸金逾5千萬美元 創最高單日紀錄

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 17:28

美國總統大選倒數半年多，美國前總統川普再展共和黨募款一哥實力，上周六 (6 日) 在佛州的募款活動中瘋狂吸金 5,050 萬美元資金，持續縮小與美國總統拜登跟民主黨的資金差距，拜登上月則請出同黨兩位前總統歐巴馬和柯林頓在紐約辦選舉募款活動，為民主黨募到創紀錄的 2600 萬美元經費。

美聯社報導指出，這一數字創下美國單次政治活動的籌款紀錄，為共和黨全國委員會和官司纏身的川普提供了急需的資金，法新社也指出，川拜兩人的「募款戰」持續升溫，美國今年或將迎來史上最貴選舉年，此事正引起美國民眾擔憂。

越來越多的美國人對金錢在政治中的作用持負面看法，美國法律與政策研究機構布倫南司法中心指出，巨額競選資金在大選占據主導地位，少數富豪無限制地向競選投入資金，掩蓋一般美國民眾的聲音。

美國國會山莊報 1 月便報導，今年初已有大筆資金湧入總統大選，早在愛荷華州共和黨黨團會議開始前，各候選人就在該州投入超過 1.2 億美元購買競選廣告，美國市場研究公司 Insider Intelligence 先前也曾預測今年美國競選廣告支出恐較上個大選年增加約 30%，超過 123 億美元。

川普團隊預計在 7 月中向聯邦選舉委員會提交競選募款報告，屆時報告將詳細說明上周六募款活動的細節，，美聯社認為，這場晚宴發出了川普和共和黨募款活動正捲土重來的信號。此前，川普在募款活動上一直落後於拜登和民主黨，上周六的活動刷新了單次政治活動籌款紀錄，是拜登團隊上個月一次籌款活動中籌集的 2600 萬美元的兩倍，顯示川普和共和黨全國委員會的財政狀況正在改善。川普和共和黨先前宣布在 3 月募得 6560 萬美元，手頭資金達到 9310 萬美元。

但川普與拜登的競選資金依然有很大的差距。 拜登和民主黨 6 日宣布，他們在 3 月募到超過 9000 萬美元，目前有 1.92 億美元的競選資金。 共和黨策略師 Ron Bonjean 認為川普恐需要找到辦法，透過結合大型和小型募款活動來延續募款動能。

此外，面臨多起官司的川普已陷入財務困難的困境，應對刑事和民事訴訟的法律支出不斷增加，川普上周一 (1 日) 已就財務詐欺案繳納 1.75 億美元的保證金，以避免其財產被扣押。 川普的法律團隊已表示將就判決提起上訴。

雖然募款活動為川普和共和黨全國委員會帶來大量資金，但其中只有一小部分可用於支付川普的法律費用，因為候選人無法將競選資金用於個人開支，川普仍舊面臨法律資金耗盡的風險。《富比士 (Forbes)》指出，川普的拯救美國委員會 2 月已經入不敷出，由於川普的法律困境沒有放緩的跡象，該委員會資金未來幾個月內恐將用罄。

專家指出，川普將不得不尋找其他融資方式，讓共和黨金主為他的訴訟提供資金，美國聯邦選舉委員會前法律顧問 Daniel Weiner 表示，川普的律師可設法鑽法律漏洞，利用負責競選活動的「讓美國再次偉大」超級政治行動委員會來支付法律費用，雖然此舉不合法，但川普的律師可主張法律並無相關規範。