鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估下修至33.25元，預估目標價為850元
鉅亨網新聞中心 2024-04-08 16:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2024年EPS預估：中位數由34.82元下修至33.25元，其中最高估值43.11元，最低估值26.47元，預估目標價為850元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|43.11(43.11)
|60.23
|最低值
|26.47(26.47)
|38.88
|平均值
|33.79(34.74)
|45.2
|中位數
|33.25(34.82)
|42.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|19,160,000
|23,527,000
|最低值
|12,480,000
|20,550,000
|平均值
|16,455,380
|22,214,500
|中位數
|16,828,500
|22,185,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|30.2
|18.52
|11.04
|10.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,200,068
|10,494,470
|4,899,885
|1,799,570
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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