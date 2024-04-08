香港人塞爆深圳 「購物天堂」不香了？

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 14:00

深圳被香港人擠爆了。

港人北上消費的熱情度和入境人數，刷新了紀錄。

香港復活節假期第一天（3 月 29 日），就有差不多十分之一的香港人跑到深圳，香港街上和地鐵上都沒香港人了。

問去深圳幹啥，港人八成都會告訴你：消費。

過關排隊兩個半小時，坐地鐵一小時，再花一兩個小時排號，港人耐心等上一天，只為了在深圳喝個奈雪瑞幸，吃個鮑師傅。

為什麼香港人一窩蜂北上消費？

曾經的購物天堂，不香了？

香港人塞爆深圳

各大口岸擠，過關口岸人多得一眼看不到盡頭。你永遠也不知道拐下一個彎時前面還有多少人，要排多久隊。

一位在口岸被堵到折返的大姐崩潰：「我從柴灣來啊！今天一大早啊！九點半啊！出發到蓮塘，現在十一點多了！！！我放棄啦，現在回家去了。太過分啦，回家去沙田大埔玩。」

Vlog 博主直擊過關現狀：「我這個鏡頭，怎麼放大，都看不到盡頭。人是十點出發的，我的軀殼，是下午兩點到深圳的。」

香港人湧入深圳的原因，是連假。

從 3 月 29 日開始，復活節、清明節假連放，又趕上周末，如果民眾再向公司請幾天假，可以手搓 10 天假期。

香港人度假愛去深圳不是什麼新奇事，自從香港重啟通關之後，每到節假日通關人數就屢創新高。

買空山姆、擠爆盒馬都是常規操作，一周去三四次的大有人在。重陽佳節時，香港人讓深圳海底撈的排號時間重回八小時。

香港人是如何愛上到深圳「反向消費」的？

每一個香港遊客的理由出奇地一致：「平靚正（物美價廉）。」

換句話說：不是香港去不起，而是深圳更有性價比。

十年河東 十年河西？

不用回顧多遠，就往前數十年，這股消費熱潮，還是大陸人南下。

在很長一段時間內，香港被譽為中國的「購物天堂」。

一方面得益於匯率差價和低稅率，香港的奢侈品、電子產品價格通常比大陸便宜。

另一方面，那時的香港幾乎等同於一種生活方式：時髦、精緻、小資、高品質。

有深圳的朋友說，她小時候每次過關，都要幫媽媽背很多的喇叭丸和 Tempo 紙巾回來，以至於她很長一段時間都覺得紙巾是非常高級的東西。

以前大陸人去香港想買的東西太多，搶奶粉、搶黃金、搶奢侈品、搶 iPhone…… 直到 2014 年，香港還出現少數人要求限制大陸遊客數量的現象。

但不知何時，大陸人不再熱衷去香港血拼了。

據《鳳凰週刊》報導，原因可能是香港服務業出了名的態度差、趕客，也許是跨境電商和免稅店的興起，香港不再擁有部分產品的壟斷地位和性價比。

數據顯示，香港在 4 月 1 日結束的復活節連假中，前往澳門和大陸的香港居民總數較 2019 年多 10%，但從大陸和澳門來到香港遊客比 2019 年銳減 46%。