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鉅亨速報

盤後速報 - 宜特(3289)下週(4月12日)除息1.02元，預估參考價131.48元

鉅亨網新聞中心 2024-04-05 17:05

宜特(3289-TW)下週(4月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.02元。

以今日(4月3日)收盤價132.50元計算，預估參考價為131.48元，息值合計為1.02元，股息殖利率0.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

宜特(3289-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為積體電路之研究開發製作、分析預燒、測試業務。半導體零件及其儀器進出口。近5日股價上漲7.72%，櫃買市場加權指數上漲1.73%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/12 132.50 1.0205 0.77% 0.0
2024/01/25 98.0 1.0201 1.04% 0.0
2023/11/07 90.3 0.9896 1.1% 0.0
2023/08/09 114.5 0.9904 0.86% 0.0
2023/04/13 88.0 1.0 1.14% 0.0

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