盤後速報 - 宜特(3289)下週(4月12日)除息1.02元，預估參考價131.48元
鉅亨網新聞中心 2024-04-05 17:05
宜特(3289-TW)下週(4月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.02元。
以今日(4月3日)收盤價132.50元計算，預估參考價為131.48元，息值合計為1.02元，股息殖利率0.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
宜特(3289-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為積體電路之研究開發製作、分析預燒、測試業務。半導體零件及其儀器進出口。近5日股價上漲7.72%，櫃買市場加權指數上漲1.73%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/12
|132.50
|1.0205
|0.77%
|0.0
|2024/01/25
|98.0
|1.0201
|1.04%
|0.0
|2023/11/07
|90.3
|0.9896
|1.1%
|0.0
|2023/08/09
|114.5
|0.9904
|0.86%
|0.0
|2023/04/13
|88.0
|1.0
|1.14%
|0.0
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