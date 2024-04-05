盤中速報 - 費城半導體大跌1.51%，報4829.34點
鉅亨網新聞中心 2024-04-05 03:00
截至台北時間05日02:45，費城半導體下跌74.15點（或1.51%），暫報4829.34點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.07%
- 近 1 月：-0.53%
- 近 3 月：+24.42%
- 近 6 月：+45.22%
- 今年以來：+17.44%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌5.66%；Coherent Corp(COHR-US)下跌2.62%；科磊(KLAC-US)下跌2.3%；Entegris Inc(ENTG-US)下跌2.17%；美光(MU-US)下跌2.07%。
部分成分股表現相對穩健，Wolfspeed Inc(WOLF-US)上漲2.66%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)上漲1.86%；GlobalFoundries Inc(GFS-US)上漲0.43%；德州儀器(TXN-US)上漲0.24%；Monolithic Power System Inc(MPWR-US)上漲0.24%。
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