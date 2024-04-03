富比士發布2024全球億萬富豪榜 輝達黃仁勳躍華人首富

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-03 09:00

美國《富比士》（Forbes）雜誌周二（2 日）發布第 38 屆全球億萬富豪榜，今年榜單共有 2,781 位富豪上榜，創下歷史新高，法國奢侈品品牌巨頭 LVMH 集團執行長阿爾諾家族連續第二年成為世界首富，輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳則躍居華人首富。

得益於去年 LVMH 集團營收創下歷史紀錄，阿爾諾家族連續第二年成為世界首富，財富較 2023 年增長 10% 至 2,330 億美元。

輝達因搭上人工智慧（AI）熱潮而市值大漲，黃仁勳以 770 億美元的身價，榮膺華人首富，在排行榜上位列第 20 名。

《富比士》資深編輯 Chase Peterson-Withorn 表示：「對全球最富有的群體來說，這是精彩絕倫的一年，全球億萬富豪人數創造了歷史新高。在所有上榜的富豪中，有 14 位身價達到 12 位數的千億富豪。對許多人來說，經濟並不穩定，但超級富豪依舊在茁壯成長。」

除了人數，上榜富豪的財富總額也刷新了歷史紀錄，達到 14.2 兆美元，較 2023 年增加 2 兆美元。

榜單亮點：

#新上榜富豪：今年榜單共迎來 265 位新面孔，包括時裝設計師克里斯提 · 魯布托（12 億美元）；NBA 傳奇球星魔術強森（12 億美元）；電視製片人迪克 · 伍爾夫（12 億美元）；樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）（11 億美元）；以及 OpenAI 執行長薩姆 · 奧爾特曼（10 億美元）。

#千億美元俱樂部：今年的榜單出現了 14 位身價達到 12 位數的千億富豪，人數打破歷史紀錄。該群體的總財富達到 2 兆美元，較 10 年前暴增 255%。

中國富豪特寫：

中國股市的表現與億萬富豪數量的變化息息相關。對許多中國上市企業來說，過去一年並不容易。在 2024《富比士》全球億萬富豪榜上，中國上榜富豪數量連續第三年下降。在今年所有上榜富豪中，中國富豪共計 406 人，比去年的 495 人少，也比 2021 年的 626 人少。

雖然今年的上榜人數比往年少，但中國億萬富豪人數仍然位居世界第二，僅次於美國，後者億萬富豪人數達到 813 人。

中國億萬富豪的總財富從去年的 1.67 兆美元縮水至 1.33 兆美元，且不如 2022 年的 1.96 兆美元和 2021 年的 2.5 兆美元。

與去年相比，今年有 125 名中國富豪跌出榜外，但另有 31 位富豪首次登榜，11 位富豪回歸榜單。

今年中國首富依舊是農夫山泉 (09633-HK) 創始人鍾睒睒，這也是他連續第四年獲此榮譽。他的財富為 623 億美元，榜單上排第 24 名，去年是第 15 名。