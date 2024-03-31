鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.53億美元，DREP(DREP)24小時漲幅達30.7%

鉅亨網新聞中心 2024-03-31 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達10.53億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.13億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達8.06億美元。

24小時漲幅：DREP(DREP)24小時漲幅30.7%；TRU(TRU)24小時漲幅10.5%；0x協議(ZRX)24小時漲幅6.73%。

24小時跌幅：Akropolis(AKRO)24小時跌幅24%；Yield Guild Games(YGG)24小時跌幅23.2%；Firo(FIRO)24小時跌幅18.1%。

近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅90.8%；DREP(DREP)近一週漲幅42.2%；IDEX(IDEX)近一週漲幅21.5%。